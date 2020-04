Truffe alle assicurazioni nel Napoletano: due arresti e sei obblighi di dimora (Di giovedì 30 aprile 2020) Cronaca di Napoli: 2 arresti e 6 obblighi di dimora per Truffe a varie compagnie assicurative (contestate circa 70 frodi in riferimento a falsi incidenti stradali). Scoperti vari casi di Truffe alle compagnie di assicurazione nel Napoletano. Questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare (di cui 2 agli arresti domiciliari e 6 con l’obbligo di dimora), emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di 8 persone per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi assicurative. L’attività investigativa – condotta dai Carabinieri della Stazione di Qualiano tra il 2016 e il 2017 anche mediante l’esecuzione di operazioni di ... Leggi su 2anews WhatsApp : attenti alle truffe di Pasqua con questi messaggi

