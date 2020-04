Supermercati e negozi aperti domani 1 maggio 2020 Orari e Regioni | in Lombardia

GiorgioCasadio : RT @giu_ric: Scaffali pieni e vendite stabili per negozi e supermercati ma la chiusura di ristoranti, bar e alberghi sconvolge la filiera i… - IlTony67 : Mi chiedo:se i negozi di abbigliamento sono costretti a santificare gli indumenti che vengono indossati,locali comp… - MilanoStremitz1 : RT @rep_milano: Coronavirus in Lombardia, supermercati e negozi aperti a Milano. E dai quartieri arrivano le storie online - alcinx : RT @rep_milano: Coronavirus in Lombardia, supermercati e negozi aperti a Milano. E dai quartieri arrivano le storie online - annmavi : RT @rep_milano: Coronavirus in Lombardia, supermercati e negozi aperti a Milano. E dai quartieri arrivano le storie online -

Supermercati negozi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Supermercati negozi