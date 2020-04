Serie A, contratti in scadenza al 30 giugno: senza norme sarà caos. Che succederà con Mertens e Ibra? (Di giovedì 30 aprile 2020) “Due mesi in apnea, se non si corre ai ripari. Il calcio italiano – scrive l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ – ha l’obbligo di trovare soluzioni efficaci ed intelligenti per evitare di cadere in un burrone giuridico per quanto riguarda contratti e prestiti. Dal 1° luglio, ad esempio, con chi giocheranno i calciatori col contratto in scadenza? E quelli in prestito da chi verranno pagati? La maggior parte delle squadre di Serie A ha in casa problemi di questo tipo”. Per fare solo qualche esempio, Napoli e Milan sono alle prese con due rinnovi “pesanti”, quelli di Mertens e Ibrahimovic. Il belga non ha ancora deciso di continuare con il Napoli e dal 30 giugno in poi è in teoria libero di accordarsi con altre squadre. Nella stessa situazione rischia di ritrovarsi il Milan con Ibra. Attenzione pure ai ... Leggi su calcioweb.eu Contratti in scadenza : in settimana nuova Assemblea di Serie A. Il punto

