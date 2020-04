Portogallo, via libera alla ripresa dei campionati da fine mese (Di giovedì 30 aprile 2020) Anche il Portogallo prova a ripartire dal punto di vista calcistico. Da lunedì infatti le squadre potranno tornare ad allenarsi. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia portoghese Pedro Siza Vieira, dichiarando così che il calcio professionistico tornerà alla fine di maggio. “A partire da lunedì, saranno ammessi i singoli sport all’aria aperta. Quindi, alla fine … L'articolo Portogallo, via libera alla ripresa dei campionati da fine mese è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza GF al via in Portogallo con tampone e quarantena/ Jessica Nogueira tra i concorrenti

Coronavirus Wrc/ Rinviati i Rally del Portogallo e di Sardegna : si riparte in Kenya?

Rally - Mondiale 2020 : rinviate anche le tappe di Portogallo e Italia - si ripartirà a luglio in Kenya? (Di giovedì 30 aprile 2020) Anche ilprova a ripartire dal punto di vista calcistico. Da lunedì infatti le squadre potranno tornare ad allenarsi. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia portoghese Pedro Siza Vieira, dichiarando così che il calcio professionistico torneràdi maggio. “A partire da lunedì, saranno ammessi i singoli sport all’aria aperta. Quindi,… L'articolo, viadeidaè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

pimpi67 : Dopo Lussemburgo (12) e Germania (47), anche la Finlandia accoglierà rifugiati che attualmente si trovano nei campi… - news24_napoli : Cobolli Gigli: “Ronaldo in Portogallo, Higuain via. Visto De Ligt… - sportli26181512 : #Notizie #Coronavirus Portogallo, via libera alla ripresa dei campionati da fine mese: Anche il Portogallo prova a… - CalcioFinanza : Portogallo, via libera alla ripresa del campionato da fine mese - nio53 : Chapeau al Portogallo che ha contenuto i contagi e regolarizzato i migranti. Con un’opposizione per bene… -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo via Cobolli Gigli: 'Ronaldo in Portogallo, Higuain via. Visto De Ligt? Juventus, non capisco' AreaNapoli.it Alla Juve un caso Cr7? Che cosa sta succedendo

Cristiano Ronaldo è volato in Portogallo subito dopo la vittoria della Juventus di Maurizio Sarri contro l'Inter di Antonio Conte avventua domenica 8 marzo. Il fuoriclasse portoghese è stato il primo ...

Cobolli Gigli: "Ronaldo in Portogallo, Higuain via. Visto De Ligt? Juventus, non capisco"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato una intervista a TMW Radio per parlare del momento del calcio italiano. Giovanni Cobolli Gigi, ex presidente della Juventus, ha parl ...

Cristiano Ronaldo è volato in Portogallo subito dopo la vittoria della Juventus di Maurizio Sarri contro l'Inter di Antonio Conte avventua domenica 8 marzo. Il fuoriclasse portoghese è stato il primo ...Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato una intervista a TMW Radio per parlare del momento del calcio italiano. Giovanni Cobolli Gigi, ex presidente della Juventus, ha parl ...