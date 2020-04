Multiservizi | spaccatura M5S | cade numero su stop licenziamenti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma – Il M5S in Assemblea capitolina si spacca e non ha i numeri per dire no all’internalizzazione in Ama del servizio Und e alla richiesta di proroga dell’affidamento, nonostante la dichiarazione di voto favorevole del gruppo da parte del consigliere Roberto Di Palma, ne’ per astenersi sulla richiesta di intervenire per loal licenziamento dei 260 della Romaimpiegati nel servizio in quanto, aveva spiegato sempre Di Palma in dichiarazione di voto, “la procedura era stata gia’ avviata a febbraio, prima dell’emergenza coronavirus”. Illegale e’ infatti caduto in Aula al momento del voto della mozione a firma della consigliera del Gruppo misto, Cristina Grancio, sul tema della proroga del servizio e di quella a firma del capogruppo di Sinistra X Roma, Stefano Fassina, che avrebbe impegnato la sindaca di Roma, ...