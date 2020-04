Jacopo | il chitarrista di Piazza Navona | suona Sally e Vasco ringrazia

Leggi su chedonna

(Di giovedì 30 aprile 2020), ildi, ha scelto per la sua quarantatreesima esibizionediRossi e il rocker di Zocca sembra aver apprezzato. “Rossi è uno di quegli artisti che può piacere o non piacere, ma che non si può ignorare. Non si riempiono gli stadi per caso. Il miglior commento alle … L'articolo, ildiè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it