In Germania al via i tamponi a tappeto per i calciatori (Di giovedì 30 aprile 2020) Il riavvio della Bundesliga il 9 maggio è tutt'altro che scontato, in Germania – anche se la narrazione in Italia dice il contrario – la politica è molto più cauta di quel che si pensi. Però intanto ci si prepara. E' una forma mentis: se davvero Merkel desse il via libera al campionato, il calcio non ha intenzione di perdere tempo. Per cui via con i tamponi a tappeto per tutti i calciatori. Da subito. Lo scrive Kicker, secondo il quale la DFL, la German Football League, ha dato il via ai test per tutti i giocatori della Bundesliga. Il protocollo stilato dalla federazione prevede due tamponi per ripartire con la gli allenamenti collettivi. Anche se oggi la cancelliera Angela Merkel si confronterà con i ministri dello Sport dei 16 Stati federali tedeschi (due dei quali sarebbero contrari alla riapertura della Bundesliga), ma ...

