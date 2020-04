sportli26181512 : #AltriSport #Notizie Exor e Piero Ferrari pronti a rinnovare il patto sul Cavallino: Exor, la holding della famigli… -

Ultime Notizie dalla rete : Exor Piero

Calcio e Finanza

[Rassegna stampa] Sono passati ormai 5 anni dallo spin-off di Ferrari da FCA e dalla sua quotazione in Borsa, frutto di un’operazione volta a rafforzare il capitale del Cavallino e assicurare un futur ...Il quotidiano economico ricorda che a 5 anni dalla quotazione sta per scadere il patto siglato a dicembre del 2015, in occasione dello spin off di Ferrari da FCA e del suo contestuale debutto in Borsa ...