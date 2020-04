Diritti tv, Canal+ rescinde il contratto in Francia: non pagherà più niente (Di giovedì 30 aprile 2020) Il governo francese ha chiuso la stagione calcistica e oggi Canal+ – detentore dei Diritti tv insieme con beIN Sports – ha inviato alla Lega calcio una lettera con cui rescinde il contratto per questa stagione. Non saranno effettuati ulteriori pagamenti. Era rimasta in piedi la tranche da 243 milioni, tranche che non verrà corrisposta. Sono stati invece pagati i 37 milioni relativi alle partite giocate e trasmesse. Nella lettera, il presidente di Canal+ Maxime Saada ha aggiunto che non vede l’ora di riprendere la prossima stagione e spera che si inizi il prima possibile. Probabilmente – scrive L’Equipe – la lettera ha anche l’obiettivo di spegnere il progetto di Aulas – presidente del Lione – di giocare i play-off. L'articolo Diritti tv, Canal+ rescinde il contratto in Francia: non pagherà più niente sembra ... Leggi su ilnapolista Canal+ e BeIN pagano parte dei diritti tv al calcio francese (Di giovedì 30 aprile 2020) Il governo francese ha chiuso la stagione calcistica e oggi– detentore deitv insieme con beIN Sports – ha inviato alla Lega calcio una lettera con cuiilper questa stagione. Non saranno effettuati ulteriori pagamenti. Era rimasta in piedi la tranche da 243 milioni, tranche che non verrà corrisposta. Sono stati invece pagati i 37 milioni relativi alle partite giocate e trasmesse. Nella lettera, il presidente diMaxime Saada ha aggiunto che non vede l’ora di riprendere la prossima stagione e spera che si inizi il prima possibile. Probabilmente – scrive L’Equipe – la lettera ha anche l’obiettivo di spegnere il progetto di Aulas – presidente del Lione – di giocare i play-off. L'articolotv,ilin: non pagherà piùsembra ...

napolista : Diritti tv, Canal+ rescinde il contratto in Francia: non pagherà più niente Dopo la decisione del governo di chiud… - notiziasportiva : #Ligue1 ferma: Canal + non pagherà più i diritti tv ? ? - antocarboni91 : ?? Dopo lo stop definitivo di #Ligue1 e #Ligue2 ecco la decisione di #Canal+: non pagherà ai club la quota prevista… - danielelozzi : @Tadd70 @zeropregi Pensi che questo non valga per il campionato Francese? Leva Sky e metti Canal+ è lo stesso. Tutt… - TeofiloSteven : @NandoPiscopo1 @mohamedbouhafsi @marcobremb però la tranche di aprile Canal+ e Bein sarà pagata parzialmente -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Canal+ Ligue 1, Canal + non pagherà più i diritti tv ai club Goal.com Revenge porn, denunciati gli amministratori di 3 canali. Diletta Leotta fra le vittime

C'e' anche Diletta Leotta tra le vittime dei 'pirati informatici'. La conduttrice televisiva, popolarissimo volto del calcio targato Dazn, ha deciso di esporsi in prima persona proprio per dimostrare ...

Buoni spesa Ferrara, il tribunale "Criteri discriminatori"

Ferrara, 30 aprile 2020 - Quella precedenza ai cittadini italiani è "discriminatoria": il punto fermo l'ha messo il tribunale civile di Ferrara in merito ai criteri di acessi ai buoni spesa forniti da ...

C'e' anche Diletta Leotta tra le vittime dei 'pirati informatici'. La conduttrice televisiva, popolarissimo volto del calcio targato Dazn, ha deciso di esporsi in prima persona proprio per dimostrare ...Ferrara, 30 aprile 2020 - Quella precedenza ai cittadini italiani è "discriminatoria": il punto fermo l'ha messo il tribunale civile di Ferrara in merito ai criteri di acessi ai buoni spesa forniti da ...