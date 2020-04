Covid | i Comuni sfidano le Regioni Decaro | “Emetteremo nostre ordinanze che disapplicano

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Se volete una sfida da parte degli enti locali noi l’accettiamo. Possiamo iniziare emettendocheleregionali. Abbiamo dimostrato senso di responsabilità ma non accetteremo che si scarichino sulle spalle dei sindaci e delle amministrazioni locali, tutte i problemi causati dal coronavirus”. Lo afferma il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio, riferendosi alleadottate dalleche modificano “dalla sera alla mattina” i decreti del governo. “Noi onestamente siamo anche un po’ stanchi del federalismo regionale che si sta trasformando in protagonismo regionale: abbiamo un potere di ordinanza, ai sensi dell’articolo 50 del testo unico sugli enti locali, sulla salute; siamo i responsabili della Protezione civile dei nostri; eppure abbiamo dimostrato straordinario senso di ...

Un risultato straordinario raggiunto grazie alla collaborazione di Comuni, protezione civile, associazioni di volontariato, grande distribuzione e farmacie. In Toscana, come è noto, l’uso delle ...Aggiornamento delle 11. Fuori casa senza motivo, 18 sanzionati. Mercoledì 29 aprile le forze dell'ordine hanno controllato in provincia di Udine 1.015 persone, di queste 18 sono state sanzionate per i ...