Coronavirus in Lombardia, cala il numero delle vittime (Di giovedì 30 aprile 2020) Giorgia Baroncini Diminuiscono i contagi nella regione più colpita. I pazienti in terapia intensiva vicini a quota 600. Migliorano i numeri di Milano città "I dati sono positivi, vanno sempre letti in un trend e il trend è positivo". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala nel corso del punto stampa sull'emergenza Coronavirus in regione. Dall'inizio della diffusione del virus cinese, nella regione più colpita sono stati registrati 75.732 casi, con 598 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 786. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 11.048, un po' meno rispetto a ieri quando erano stati 14.472. Continua il calo della pressione sugli ospedali: ad oggi, i ricoverati sono 6.834 (286 in meno rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 605 pazienti (-29).

Coronavirus - ultime notizie – In Italia 4mila guariti nelle ultime 24 ore - in Lombardia oltre 90 deceduti. Un nuovo positivo in Vaticano

