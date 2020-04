Coronavirus | Assad nega i tamponi ai curdi siriani Così il Rojava rischia il collasso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tutti ricordiamo l’attacco militare che la Turchia di Erdogan ha sferrato contro il’ottobre scorso in Siria, con conseguenze catastrofiche. Nel giro di due settimane trecentomila persone sono fuggite sotto le bombe abbandonando case e villaggi e le città di Tell Abyad e Ras al-Ain (detta in curdo Serekaniye). Ancora oggi quelle persone vivono in tende ed edifici abbandonati. Il mondo è rimasto sconvolto da un attacco percepito come immotivato, ma Erdogan promuove – in Turchia come in Siria – un modello tradizionale, confessionale e patriarcale di società che è opposto a quello secolare e democratico, organizzato in primo luogo dalle donne, delo Kurdistan siriano, costruito durante la guerra civile. L’opinione pubblica europea ha mostrato sconcerto anche perché i, assieme a battaglioni popolari ...