Coronavirus, a Napoli nuovo metodo per controllare gli assembramenti: via libera ai droni (Di giovedì 30 aprile 2020) In Campania fin qui il virus è stato contenuto bene e proprio per questo il Governatore De Luca continua ad adottare norme stringenti anche in vista della Fase 2. Leggi su tuttonapoli Coronavirus - De Magistris : “Tamponi per tutte le persone che dal Nord verranno a Napoli”

Coronavirus a Napoli : ABC rateizza le bollette dell’acqua

Coronavirus - morto l’epatologo Raffaele Pempinello di Napoli (Di giovedì 30 aprile 2020) In Campania fin qui il virus è stato contenuto bene e proprio per questo il Governatore De Luca continua ad adottare norme stringenti anche in vista della Fase 2.

tgr_campania : #coronavirus 30 anni fa, il 29 aprile 1990, il Napoli conquistava il suo secondo scudetto. #IoSeguoTgr #iostoacasa - fattoquotidiano : Coronavirus, De Magistris: “Tamponi per tutte le persone che dal Nord verranno a Napoli” - vaticannews_it : Le news sulla diretta tv e streaming della traslazione delle reliquie di #SanGennaro #Napoli #COVID19 Clicca ?… - juancar80 : Coronavirus a Napoli, tornano a casa avvocato e imprenditore bloccati in Colombia - puntodilucesca1 : Coronavirus Campania, è il primo giorno senza vittime: 1.291 il totale dei guariti. Un applauso per scienziati viro… -