Conte “Illegittime iniziative improvvide da parte di Enti locali”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo ha sempre compreso la gravita’ del momento, per questo non ha mai inteso procedere per via estemporanea, solitaria e improvvisata. Le misure tengono conto di tutti gli interessi, le misure sono state adottate all’esito di una interlocuzione ampia e condivisa, con maggioranza, parti sociali e rappresentanti degliterritoriali. Anche il Parlamento e’ stato costantemente informato”. Lo ha detto il premier, Giuseppe, nel corso dell’informativa alla Camera, sottolineando che “un piano didi singolilocali,che comportino l’introduzione di misure meno restrittive di quelle disposte su base nazionale non sono possibili, sono quindi da considerarsi illegittime. Se oggi la violenza dell’epidemia mostra i primi segnali di riduzione, non possiamo permettere ...