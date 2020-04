Con documenti e autocertificazione falsi | cerca di raggiungere Napoli in treno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 aprile 2020) Si reca nella Stazione Ferroviaria di Formia per, ma viene trovato in possesso di patente e permesso di soggiorno. Il viaggio di un cittadino tunisino di 41 anni è stato interrotto nella mattinata di ieri 29 aprile, dai poliziotti del Posto di Polizia Ferroviaria di Formia che lo hanno identificato nell’ambito dei controlli per l’emergenza COVID-19. Al controllo l’uomo ha mostrato il proprio passaporto rilasciato dalle Autorità Tunisine, risultato in corso di validità, ma nel contempo ha lasciato intravedere altriche a prima vista non apparivano autentici. Il fatto non è sfuggito agli operanti, che ne hanno chiesto subito l’esibizione, notando che gli stessi erano sbiaditi e con caratteri non conformi. Al successivo controllo in banca dati isono risultati essere...