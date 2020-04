Burdisso rivela | «Dette tante cavolate | grande stima per Juric»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Nicolas, ex difensore di Inter e Genoa, parla del suo rapporto cone delle voci relative ad un loro possibile allontanamento Nicolas, ex difensore di Inter e Genoa, racconta al Secolo XIX il suo rapporto con. «Sono state, tra di noi c’è un rapporto diche continua tutt’ora. Per me è unallenatore, lo sta dimostrando con il Verona. Mi spiace che non sia riuscito a farlo con il Genoa, a cui è molto legato sentimentalmente, ma forse questo gli ha reso tutto più difficile». Leggi su Calcionews24.com