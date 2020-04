Roma | litiga con i vicini e tenta di sfondare la porta con un’accetta | 45enne arrestato

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 29 aprile 2020)con ie si scaglia contro la loroarmato di accetta. Una giornata di pura follia ad Artena che poteva finire in tragedia.con precedentidai Carabinieri della Compagnia di Colleferro per minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi. L’uomo armato di un’accetta e in preda alla follia, ha iniziato a colpire ladeiminacciandoli di morte. I Carabinieri della Stazione di Artena sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato ilche hato di fuggire spintonandoli e minacciandoli di morte. Dopo l’arresto, i militari hanno trovato addosso all’uomo anche un coltello con una lama di dodici centimetri.to in caserma, ilè stato trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito di convalida. L'articolocon i...