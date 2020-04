Putin cura con il mosaico il peggior calo di consensi

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Manuela Gatti Lo zar raffigurato nella nuova cattedrale Accanto a santi e religiosi, sui mosaici della grande cattedrale ortodossa in costruzione alle porte di Mosca ci saranno anche ritratti ben più civili: quello del presidente russo Vladimir, per esempio, o del suo ministro degli Esteri Sergei Shoigu, del capo dei servizi segreti interni Alexander Bortnikov e ancora del leader sovietico Iosif Stalin. Tra gli eventi storici celebrati sulle pareti, insieme alla vittoria dell'Urss sui nazisti, anche l'annessione della Crimea del 2014. A rivelare i dettagli decorativi di quello che sarà uno dei luoghi di culto ortodossi più grandi al mondo è il sito indipendente moscovita Mbk Media, che dopo averne pubblicato le immagini in anteprima ha ricevuto la conferma della Chiesa ortodossa russa, che ha definito «appropriata» la scelta dei ...