Primi effetti del pressing rosa I parchi ora | poi i centri estivi

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Manila Alfano Lasciate sole a gestire la famiglia, le madri si sono unite Ieri il governo ha finalmente aperto il tavolo per le scuole Se qualcosa si muove, molto lo si deve a loro. Alle madri, alle donne, che si sono battute attivamente e instancabilmente perché i diritti dei bambini non venissero del tutto calpestati. Anzi peggio: ignorati. L'avvocato Diana Palomba, trust lawyer, fondatrice dell'Associazione Internazionale Feminin Pluriel in Italia, si è seduta al tavolo di lavoro «scuoleapertesocietàprotetta» del Politecnico di Torino, guidato da Guido Saracco, il rettore, ed è tra le promotrici dell'appello alla ministra Azzolina per far riaprire le scuole. La petizione, «Priorità alla Scuola», è già stata sottoscritta da oltre 80mila persone, preoccupate per la mancata attenzione nella Fase 2 sulla ...