Pomeriggio 5 l’appello choc di Sandra Milo bisogna fare un referendum per riaprire tutto

Sandra Milo lancia un' appello choc a Pomeriggio 5: «Un referendum per far decidere agli italiani se riaprire tutto», l'attrice è stata ospite in collegamento da Barbara D'Urso con la figlia Azzurra e ha raccontato la sua vita in quarantena. In questo periodo delicato, Sandra Milo sta intrattenendo i suoi fan con alcuni video comici su Instagram, in cui interpreta l'indovina Amuchina. Dopo aver parlato del suo nuovo personaggio social, Sandra Milo ha lanciato un appello in diretta al premier Giuseppe Conte: «Faccia un referendum per far decidere a noi italiani se riaprire tutto o solo in parte. Se non riapriamo, la gente muore di fame e scoppia la guerra civile». Barbara D'Urso è visibilmente sorpresa dalle parole dell'attrice, replica: «Sarebbe un referendum inutile. Non possiamo aprire tutto, il virus ...

