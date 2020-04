Perché non convertire scuole e caserme vuote in supermercati temporanei? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Marco De Paolis​, Procuratore Generale Militare, ha inviato all'Agi una sua riflessione sulle code sempre più lunghe fuori dai supermercati e su una possibile idea per ridurle. Un'occasione per cercare di identificare modi alternativi per affrontare i problemi che ancora esistono durante l'emergenza in corso e che potrebbero protrarsi anche nei mesi a venire. È nata così un'intervista su questo tema. Un dialogo che ha l'obiettivo di far nascere altre scintille, altre idee, altre proposte. Quando è nata e in cosa consiste l'idea dei supermercati temporanei? Negli ultimi giorni un ufficiale dell'aeronautica mi ha mandato con soddisfazione un video e delle foto dell'ospedale temporaneo realizzato alle Ogr di Torino. In quel momento si è accesa la lampadina. Io lavoro in centro ma vivo in periferia a Roma e ho notato una grande differenza per ... Leggi su agi Regolarizzare gli immigrati perché è giusto - non perché conviene (di L. Zanfrini)

