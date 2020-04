Perché il voto via posta è tanto controverso (Di mercoledì 29 aprile 2020) A sette mesi dalle elezioni americane la domanda da farsi non è chi vincerà (Dio, si sa, non gioca a dadi, ma, si sa, a volte sì) ma come si voterà, visto che in ballo, più ancora delle sorti elettorali di Joe Biden e Donald Trump ci sarà il Covid-19 e la salute degli americani. L’ipotesi che il v Leggi su ilfoglio Coronavirus : Meloni - ‘perchè no voto Rousseau su Mes? Stavolta no democrazia diretta?’

Mes - il punto della situazione : cos’è - chi lo votò e il perché dello scontro

Putin rimanda il voto costituzionale - perchè avanza coronavirus (Di mercoledì 29 aprile 2020) A sette mesi dalle elezioni americane la domanda da farsi non è chi vincerà (Dio, si sa, non gioca a dadi, ma, si sa, a volte sì) ma come si voterà, visto che in ballo, più ancora delle sorti elettorali di Joe Biden e Donald Trump ci sarà il Covid-19 e la salute degli americani. L’ipotesi che il v

borghi_claudio : @graziacalore Ma chi vi ha messo in testa queste idee bizzarre? Il parlamento è APERTO E FUNZIONANTE… - sherIocksfall : Ai maturandi: non date importanza ai voti perché sono già decisi dal primo giorno in cui mettete piede in classe. P… - mesanti64 : @CliffBurton8256 @davidebrina76 Responsabilità e Senso Civico dovrebbero esserci, più o meno. Ricordo a scuola le… - babyspettri : @chilisummer di sicuro con il 17% (come da sempre detto) fai poco e niente che tu non vada a votare è esattamente q… - yoongish0e_ : Non parlavo con mio fratello da un mese perché avevamo litigato. Oggi mi so rotta il cazzo e gli ho scritto 'la sme… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché voto Perché il voto via posta è tanto controverso Il Foglio