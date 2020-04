Lotito attacca ancora Spadafora: “I club vogliono fermarsi? Ma chi l’ha detto?” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Altro attacco del patron della Lazio Claudio Lotito nei confronti del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, dopo le polemiche di questi ultimi giorni. Il numero uno biancoceleste ha risposto al politico, che ha affermato che “la maggioranza dei presidenti di Serie A potrebbe chiedere di fermare il campionato”. “Chi l’ha detto che la maggioranza dei club vuole lo stop? Vabbè, vedremo…”, ha detto all’agenzia Agi. Castellacci: “Prudenza del Governo eccessiva. Ma lo sapete quanto è grande un campo di calcio?” Rezza: “Ripresa campionato? C’è incertezza, navighiamo a vista. In Germania sono più organizzati” Cobolli Gigli: “Non capisco Spadafora. Ho rimproverato Buffon…” Il Comitato medico Uefa: “con i giusti protocolli si può ripartire con la stagione ... Leggi su calcioweb.eu Lazio - Lotito attacca : "Ripresa? Chi si oppone non conosce la reale situazione del calcio"

