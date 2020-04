I giorni dell' anarchia

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “Propongo un metodo: ordinanze regionali coerenti con il dpcm″, dice un volenteroso Francesco Boccia ai governatori riuniti davanti a lui nei piccoli schermi in videoconferenza, temendo l’e ordinanze, annusando il caos di spostamenti, la confusione nei dettagli sul chi, come, cosa, dove e quando che mutano di comune in comune, di regione in regione. E così da un lato ci sono le opposizioni e un pezzo sempre più nutrito di maggioranza che puntano il dito contro il Conte autoritario, primus supra partes che fa e disfa senza chiedere nulla a nessuno che non siano i 450 tecnici arruolati nelle innumerevoli task force. Dall’altro c’è un suo educato ministro che chiede quasi il favore di rispettare un decreto del presidente del Consiglio che in quanto tale è un atto perentorio e inemendabile. L’interessato, Conte, ...