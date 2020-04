Eleonora Giorgi sotto accusa: “Sta mentendo, Clizia non le piace” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ospiti a Live non è la D’Urso, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno raccontato il loro amore a distanza. Con loro, anche Eleonora Giorgi, che si è detta entusiasta della loro relazione. Secondo alcune indiscrezioni, però, la realtà sarebbe un’altra: pare, infatti, la Giorgi non vedrebbe proprio di buon occhio la storia d’amore tra suo figlio e Clizia Incorvaia. Eleonora Giorgi sotto accusa: “Sta mentendo, Clizia non le piace” Procede a gonfie vele la love story fra Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi, e Clizia Incorvaia, nata al Grande Fratello Vip. La coppia, seppur a distanza a causa dell’emergenza sanitaria, è stata ospite a Live non è la D’Urso, dove ha raccontato di come stanno vivendo la loro relazione, seppur separati. Con loro, anche la mamma di Paolo, Eleonora Giorgi che ha ... Leggi su velvetgossip Eleonora Giorgi - spunta una confessione fatta dietro le quinte : “Sta fingendo - Clizia non le piace” (FOTO)

