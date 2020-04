Covid-19, altri 61 contagiati e 16 morti in Toscana (Di mercoledì 29 aprile 2020) FIRENZE. Sono 9.292 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 61 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'11% - sono 278 in più - e raggiungono quota 2.802 di cui 1.305 persone sono clinicamente guarite, 1.497 a tutti gli effetti. Sono questi i dati salienti diffusi oggi (mercoledì 29 aprile) dalla Regione Toscana. I test eseguiti hanno raggiunto quota 137.482, 3.865 in più rispetto a ieri, analizzati oggi 3.424. Purtroppo si registrano anche 16 nuovi decessi - 9 uomini e 7 donne, età media 81,8 anni - che portano il totale nella nostra regione a 827. Relativamente alla provincia di notifica del decesso, 9 sono le persone decedute nella provincia di Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 1 ad Arezzo. La ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - 68 veterani morti di Covid-19 in casa di riposo in Massachusetts. Positivi altri 82 residenti e 81 dipendenti

Ad Altofonte un altro caso di Covid-19 - si temono altri casi

