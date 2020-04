Cosa “non” dice la bozza di decreto sull’app per fare contact tracing (Di mercoledì 29 aprile 2020) contact tracing (Getty Images)Con buona pace di chi l’ha data per prematuramente scomparsa, l’app per raccogliere dati utili a fare contact tracing del contagio da coronavirus in Italia è viva e vegeta, e stasera alle 21.30 sarà discussa durante una riunione del Consiglio dei ministri. Lo hanno confermato a Wired diverse fonti, che precisano come l’organo sarà chiamato a esprimersi su una bozza di decreto legge contenente misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni, l’ordinamento penitenziario e la tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti. Cosa prevede la bozza Dal documento di lavoro, che Wired ha ottenuto in anteprima, si evince una sostanziale conferma delle ipotesi più generali fatte finora: nessun obbligo per l’installazione e raccolta di dati esclusivamente “necessari ad ... Leggi su wired (Di mercoledì 29 aprile 2020)(Getty Images)Con buona pace di chi l’ha data per prematuramente scomparsa, l’app per raccogliere dati utili adel contagio da coronavirus in Italia è viva e vegeta, e stasera alle 21.30 sarà discussa durante una riunione del Consiglio dei ministri. Lo hanno confermato a Wired diverse fonti, che precisano come l’organo sarà chiamato a esprimersi su unadilegge contenente misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni, l’ordinamento penitenziario e la tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti.prevede laDal documento di lavoro, che Wired ha ottenuto in anteprima, si evince una sostanziale conferma delle ipotesi più generali fatte finora: nessun obbligo per l’installazione e raccolta di dati esclusivamente “necessari ad ...

GassmanGassmann : Io davvero non riesco a capire la rabbia per non poter andare in chiesa. Il culto è una cosa personale, per chi cre… - EnricoLetta : Cosa fa l’Europa per noi? #Fitch ci declassa. Colpo duro, ingiusto, che ci avrebbe affondato se non ci fosse l’Euro… - matteograndi : QUESTA COSA È IGNOBILE Il Primo Ministro che in diretta a reti unificate dice una cosa, il ministro dello Sviluppo… - ManuelPiaz : RT @GassmanGassmann: Io davvero non riesco a capire la rabbia per non poter andare in chiesa. Il culto è una cosa personale, per chi crede… - 1411nico : @AndreaRispoli9 Ma sicuro cosa, se un giocatore ad esempio esce per i fatti suoi prende il virus e va a Formello co… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa “non” a gragnano una panchina rossa nellaula del consiglio, simbolo del no alla violenza sulle donne - dono di gragnano hub alla città , il presidente dauria: sarà una testimonianza quotidiana IlCorrierino.com