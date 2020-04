Coronavirus: “Gemelli a Casa”, test sierologici a domicilio nella capitale (Di mercoledì 29 aprile 2020) test sierologici a domicilio per Covid-19 a Roma. E’ il progetto socio-sanitario di ‘Gemelli a casa‘, il servizio di assistenza domiciliare in regime privatistico, nato dalla collaborazione tra la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte evolute ai pazienti e completare il percorso di cura presso la propria abitazione. Un infermiere specializzato si recherà direttamente a casa di chi richiede un intervento nella capitale per effettuare i test, dopo aver raccolto il consenso informato e aver compilato una scheda di valutazione. “Si sa che un test positivo attesta l’avvenuta infezione – spiega in una nota Gino Gumirato, Amministratore delegato di ‘Gemelli a Casa’ – ma non sappiamo se per questo si è automaticamente protetti; ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 29 aprile 2020)per Covid-19 a Roma. E’ il progetto socio-sanitario di ‘Gemelli a casa‘, il servizio di assistenza domiciliare in regime privatistico, nato dalla collaborazione tra la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte evolute ai pazienti e completare il percorso di cura presso la propria abitazione. Un infermiere specializzato si recherà direttamente a casa di chi richiede un interventoper effettuare i, dopo aver raccolto il consenso informato e aver compilato una scheda di valutazione. “Si sa che unpositivo ata l’avvenuta infezione – spiega in una nota Gino Gumirato, Amministratore delegato di ‘Gemelli a Casa’ – ma non sappiamo se per questo si è automaticamente protetti; ...

