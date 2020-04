Coronavirus | Bill Gates | “Non torneremo alla normalità prima di uno o due anni”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 aprile 2020): “Il ritornonormalità? Nondi uno o due anni”, fondatore di Microsoft e finanziatore di ricerca scientifica nel mondo intero con la sua Fondazione, sostiene che non sarà possibile tornarenormalità dopo ildi uno-due anni. Dopo aver previsto nel 2015 che una pandemia avrebbe sconvolto il mondo,è oggi fra i protagonisti della ricerca internazionale per il vaccino contro il Covid-19. In un’intervista rilasciata a Le Figaro, ripresa in esclusiva italiana da Repubblica, il magnate ricorda che non solo si aspettava questa pandemia, ma aveva anche “descritto nei minimi dettagli sul New England Review of Medicine le misure che avremmo dovuto adottare per farci trovare preparati. L’idea era di essere pronti ad aumentare la nostra capacità di produrre ...