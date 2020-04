Corea del Sud, “I 263 pazienti recidivi al Coronavirus sono falsi positivi” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Corea del Sud, i test sui pazienti sembrano escludere una seconda ricaduta Dalla Corea del Sud arriva una buona notizia: i 263 pazienti Coreani considerati recidivi al contagio sono in realtà “falsi positivi”. La seconda positività al Covid, infatti, era data da alcuni “frammenti di virus morti”. A riportare la notizia è il quotidiano The Korea Herald che riporta le parole di Oh Myoung-don, medico ospedaliero dell’Università nazionale di Seul, della conferenza stampa che si è tenuta giovedì scorso al National Medical Center. “I test – spiega l’esperto – hanno rilevato l’acido ribonucleico del virus morto”. Nei “test PCR, o test di reazione a catena della polimerasi, utilizzati per la diagnosi del Covid-19, i materiali genetici del virus si amplificano, sia che provengano da ... Leggi su tpi Corea del Sud - incendio in un cantiere : almeno 38 morti e 10 feriti

"Lavorare in uffici affollati non è sicuro" : lo studio in un call center della Corea del Sud

Mistero Kim Jong-Un : che fine ha fatto il dittatore della Corea del Nord? (Di mercoledì 29 aprile 2020)del Sud, i test suisembrano escludere una seconda ricaduta Dalladel Sud arriva una buona notizia: i 263ni consideratial contagioin realtà “positivi”. La seconda positività al Covid, infatti, era data da alcuni “frammenti di virus morti”. A riportare la notizia è il quotidiano The Korea Herald che riporta le parole di Oh Myoung-don, medico ospedaliero dell’Università nazionale di Seul, della conferenza stampa che si è tenuta giovedì scorso al National Medical Center. “I test – spiega l’esperto – hanno rilevato l’acido ribonucleico del virus morto”. Nei “test PCR, o test di reazione a catena della polimerasi, utilizzati per la diagnosi del Covid-19, i materiali genetici del virus si amplificano, sia che provengano da ...

borghi_claudio : @RisatoNicola No mi faccia capire, adesso non solo non si può votare sul MES ma non si può nemmeno commentare le ma… - PechinoExpress : ?? Issiamo la bandiera rossa! Grazie a tutti i paesi che ci hanno accolto: Thailandia, Cina e Corea del Sud. È stat… - MedicalFactsIT : Coronavirus – Fase 2: trasmissione in un call center in Corea del Sud #coronavirus #medicalfacts #robertoburioni - dex90s : RT @BenedettaFrucci: Un’azienda non è un ente di beneficienza. Se perde su un prodotto, normale che non lo venda.Sono banali regole del mer… - GeaPilato : RT @ElioLannutti: Corea del Nord. Dal satellite le immagini delle barche di Kim Jong Un a Wonsan, resta il mistero -