Bambino Gesù, straordinario intervento in utero su un feto di sole 28 settimane (Di mercoledì 29 aprile 2020) È stata salvata una piccola vita, all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Una vita di appena 28 settimane, ancora al sicuro nell’utero della sua mamma eppure già affetto da una patologia rara, l’ernia diaframmatica congenita. Il 17 aprile un’equipe di specialisti provenienti da tre centri ospedalieri ha eseguito un’operazione delicata e complessa: un intervento in utero, per posizionare nella trachea del feto un palloncino e consentire così lo sviluppo dei suoi polmoni. È il primo intervento in fetoscopia eseguito nell’ospedale romano, che ancora una volta si dimostra un centro di eccellenza. Pochi mesi fa, in questa stessa struttura, venne impiantato un bronco stampato in 3D su un Bambino di 5 anni. L’ernia diaframmatica: cosa comporta? L’ernia diaframmatica congenita, come spiegato nella nota ... Leggi su thesocialpost Feto di 28 settimane operato in utero : intervento storico al Bambino Gesù

Il Coronavirus non ferma l’impegno per la vita del Bambino Gesù : intervento in utero per un feto di 28 settimane

