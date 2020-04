Ballando con le stelle | Akash Kumar e la quarantena | ‘Mi svegliavo e piangevo’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 29 aprile 2020), che il pubblico televisivo ha imparato a conoscere grazie alla sua partecipazione acon le, ha condiviso con i telespettatori la propria esperienza di disagio vissuta in. Il modello, in collegamento con Storie Italiane su Rai 1, ha infatti svelato di aver sofferto di attacchi di panico: “Ho avuto attacchi di panico, mi sono sentito smarrito e in difficoltà. Un po’ per la mia situazione sentimentale, ma anche per il lavoro, la solitudine mi ha distrutto mentalmente”., come ha superato gli attacchi di panicoè riuscito a superare questo duro momento: “Ne sono uscito facendo yoga la mattina, pratico tanto sport a casa, scrivo e leggo… se uno vuole con la buona volontà ce la può fare però ho sofferto un mese e mezzo. Mialle 4 di mattina, e grazie ad una ...