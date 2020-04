Anche la Crai sconfessa il governo. “Costretti a levare le mascherine dai nostri scaffali” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dopo i farmacisti, come si può leggere in questo articolo, Anche la Crai sconfessa il governo. Il gruppo al quale fanno capo le insegne Crai, Pellicano, Caddy’s, IperSoap, Pilato, Proshop, Risparmio Casa, Saponi e Profumi, Shuki e Smoll, ha annunciato che “si vede costretto a ritirare dalla vendita, dai negozi del Gruppo, le mascherine chirurgiche” a causa del prezzo imposto massimo di 50 centesimi. “Siamo nell’impossibilità – si afferma – di vendere le mascherine ad un prezzo inferiore al loro costo di acquisto. Confidiamo che il governo voglia risolvere al più presto tale situazione in modo da consentirci di riprendere la vendita delle mascherine in questione”. La risposta pilatesca di Arcuri alla Crai Pilatesca la risposta del commissario Domenico Arcuri. In video audizione alle Commissioni Finanze e ... Leggi su secoloditalia Ucraina - medici e infermieri all’Italia. Labonia : “Da Kiev anche apparecchiature per ospedali”

