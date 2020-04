Affetti stabili sono anche gli amici: “Dal 4 maggio puoi far visita ad un amico, se è amico vero” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Giuseppe Conte qualche giorno fa ha annunciato che dal prossimo 4 maggio si potrà andar a far visita (sempre ovviamente mantenendo la distanza di sicurezza, usando le precauzioni e non facendo assembramento) i propri congiunti (ovvero i parenti fino al sesto grado), i propri fidanzati ed i propri Affetti stabili. Chi sono gli Affetti stabili? A rispondere a questa domanda è stato il viceministro della salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di Un Giorno Da Pecora, dove ha spiegato che per “Affetti stabili” si intendono anche le amicizie. Quelle vere. “anche un’amicizia è un affetto stabile, se è considerato un amico vero, ovvio, e non è una scusa. Serve il buonsenso, è chiaro”. Escluse però le trombamicizie e le conoscenze a fini sessuali: “Purtroppo non sappiamo se il sesso è un rischio ma la ... Leggi su bitchyf Chi sono gli ‘affetti stabili’? C’è il nodo amici

