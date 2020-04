“Una strana sindrome sta colpendo i bambini” L’ultima scoperta sul coronavirus

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 aprile 2020) Gli inglesi la chiamano “multi-system inflammatory state” ed è una graveinfiammatoria che per ora ha interessato alcuni bambini e ha fatto preoccupare i medici dall’altra parte della Manica. Potrebbe trattarsi – condizionale d’obbligo – di una nuova sintomatologia legata al, anche se sinora non c’è ancora conferma scientifica, ma solo sospetti. Quel che è certo è che nelle ultime settimane c’è stato un aumento di casi, per ora una decina, partiti da un ospedale della zona nord di Londra e poi diffusisi in altre zone del Regno Unito. E la causa, o la correlazione, non sono state ancora decifrate. Il caso è stato portato oggi alla ribalta dalla rivista scientifica inglese Health Service Journal. I casi di “multi-system inflammatory state” sono ancora molto pochi, ma ...