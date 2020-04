Ultime Notizie Roma del 28-04-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 aprile 2020)dailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli coronavirus Conte a Bergamo e Brescia si è conclusa poco prima delle 3 di notte la visita a Brescia del premier Giuseppe Conte arrivato in prefettura due ore prima dopo le tappe a Milano e Bergamo Grazie a tutti tornerò presto Ho detto con te prima di salire in auto e lasciare la prefettura incontro positivo ha commentato il sindaco Emilio Del Bono ti ha chiesto al Presidente del Consiglio interventi economici speciale per Brescia Se tornassi indietro rifarei tutto uguale lo ha detto il primo ministro in un colloquio con la stampa non sono pentito non mi sento di dare un giudizio tanto Severo sull’Europa ci sono state lentezza in ritardi nel intervenire a favore dell’Italia è stato proprio a causa delle resistenze di partiti sovranisti che sono forti in alcuni paesi del nord ...