TUTTOSPORT – “Stanno uccidendo il calcio”

Leggi su calciomercato.napoli

(Di martedì 28 aprile 2020) L’edizione di oggi del quotidiano piemonteseapre in prima pagina con l’emergenza del Coronavirus e le polemiche legate alla ripresa dei lavori per il calcio italiano. C’è una diatriba tra la Lega Serie A ed il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “Se la A non riparte il calcio crolla, con devastanti effetti per tutto lo Sport e per l’economia del Paese”. Il titolo è eloquente: “Stannoil calcio”. Si fatica a trovare una soluzione e il timore è che verso metà maggio la situazione esploderà in maniera definitiva. Non si può restare così senza pallone. Rispetto a un mese fa non è cambiato praticamente niente. I giocatori torneranno ad allenarsi senza sapere se però potranno scendere effettivamente in campo. Il piano di riserva non è pronta: ...