Stanco della quarantena, passa l'intera giornata sul bus: "A casa mi annoiavo" (Di martedì 28 aprile 2020) Era stufo di stare in casa: così un anziano di Messina ha deciso di salire su un bus e di passare lì l’intera giornata. Uno strappo alla regola e alla routine che gli è costato caro: le forze dell’ordine lo hanno fermato e, constatando la motivazione futile, lo hanno multato per aver violato il Dpcm.Secondo Messina Today, che ha riportato la notizia, l’uomo avrebbe fornito agli agenti un’insolita giustificazione: “A casa mi annoiavo, cercavo un modo per far passare più veloce il tempo”.Secondo i dati del Viminale, nella giornata di domenica, 26 aprile, sono state 241.968 le persone e 73.624 gli esercizi e attività commerciali controllati dalle Forze di polizia sul rispetto delle misure di emergenza anti-contagio da Coronavirus.Tra le persone controllate, 7.939 hanno ricevuto sanzioni amministrative, 41 sono state ... Leggi su huffingtonpost Stanco della quarantena passa l'intera giornata sul bus : "A casa mi annoiavo"

