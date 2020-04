Roma, test sierologici contro il virus per Polizia Locale e dipendenti comunali (Di martedì 28 aprile 2020) Campidoglio, al via il 6 maggio percorso per test sierologici a Polizia Locale e operatori sportelli aperti al pubblico. Prenderà il via il 6 maggio il percorso, coordinato dall’Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (Ipa), finalizzato a somministrare i test sierologici ad alcune fasce di dipendenti capitolini. I test, in modalità da sangue capillare, verranno effettuati progressivamente agli agenti della Polizia Locale e agli operatori presso gli sportelli aperti al pubblico, come per esempio gli ufficiali di Anagrafe e di Stato civile. Il percorso potrà eventualmente venire integrato tramite un intervento della Regione Lazio. Roma, test sierologici contro il virus per Polizia Locale e dipendenti comunali su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - il Piemonte è un caso. Icardi : «Noi partiti tardi con i tamponi ma l’Emilia-Romagna fa meno test nelle Rsa» – L’intervista

