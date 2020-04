Report, i video della puntata di lunedì 27 aprile su Rai 3 (Di martedì 28 aprile 2020) Report, i video dei servizi e inchieste della puntata in onda lunedì 27 aprile su Rai 3 Lunedì 27 aprile alle 21:20 su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata del programma d’inchieste condotto dal giornalista Sigfrido Ranucci, Report che settimana scorsa ha spopolato con l’inchiesta sugli ultra-cattolici contro il Papa. Nella nuova puntata, al redazione calerà un poker di inchieste: si parlerà di Covid-19 e della disinformazione, del business delle mascherine e di fecondazione eterologa. Ecco un promo della puntata di lunedì, che anticipa il servizio sul business delle mascherine: #Report lunedì 21.20 Rai3 Report ha scoperto che nell’ultima gara Consip per l’acquisto di 25 milioni di mascherine… Publiée par Report sur Dimanche 26 avril 2020 Le inchieste di Report, nella puntata di ... Leggi su dituttounpop Reporter in diretta da casa - il marito nudo inquadrato per sbaglio (video)

Report - i video della puntata di lunedì 20 aprile su Rai 3

Reporter assalito da bisonti a Yellowstone : pubblicato il video sui social (Di martedì 28 aprile 2020), idei servizi e inchiestein onda lunedì 27su Rai 3 Lunedì 27alle 21:20 su Rai 3 andrà in onda una nuovadel programma d’inchieste condotto dal giornalista Sigfrido Ranucci,che settimana scorsa ha spopolato con l’inchiesta sugli ultra-cattolici contro il Papa. Nella nuova, al redazione calerà un poker di inchieste: si parlerà di Covid-19 edisinformazione, del business delle mascherine e di fecondazione eterologa. Ecco un promodi lunedì, che anticipa il servizio sul business delle mascherine: #lunedì 21.20 Rai3ha scoperto che nell’ultima gara Consip per l’acquisto di 25 milioni di mascherine… Publiée parsur Dimanche 26 avril 2020 Le inchieste di, nelladi ...

reportrai3 : Vittorio Spadavecchia, ex militante dei neofascisti Nuclei armati rivoluzionari (Nar), ancora oggi è nella lista de… - reportrai3 : Dopo la puntata di lunedì scorso la Regione ha detto di voler portare #Report in Tribunale. Sono anche scaturite in… - reportrai3 : Tra i più attivi sul fronte della disinformazione online, c’è il movimento neofascista di Forza Nuova, secondo cui… - antoniosicilia6 : RT @reportrai3: Vittorio Spadavecchia, ex militante dei neofascisti Nuclei armati rivoluzionari (Nar), ancora oggi è nella lista dei trenta… - IlCaroLeader : RT @reportrai3: Il video di #TgRLeonardo su un coronavirus creato da ricercatori cinesi: abbiamo trovato la donna che, per prima, lo ha dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Report video La tempesta Report, colpisce anche il Cardinal Massaia di Asti [VIDEO] LaVoceDiAsti.it Le inchieste di Report: il virus nero e il business delle mascherine

Nuove inchieste per i giornalisti di Report, ancora una volta legate all'emergenza coronavirus: da dove nascono le fortune della galassia neofascista (e dei loro leader), la stessa da cui parte la pro ...

Giù la maschera - Report

In queste fasi, la struttura è balzata agli onori delle cronache anche per via dell'apertura di un fascicolo d'indagine. Ma ora come ora la notizia è anche un'altra, e riguarda quanto comunicato in vi ...

Nuove inchieste per i giornalisti di Report, ancora una volta legate all'emergenza coronavirus: da dove nascono le fortune della galassia neofascista (e dei loro leader), la stessa da cui parte la pro ...In queste fasi, la struttura è balzata agli onori delle cronache anche per via dell'apertura di un fascicolo d'indagine. Ma ora come ora la notizia è anche un'altra, e riguarda quanto comunicato in vi ...