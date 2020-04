Paceco | esenzione TOSAP e Imposta sulla pubblicità permanente

(Di martedì 28 aprile 2020) Come precedentemente annunciato, l’Amministrazione comunale diprosegue con l’emanazione di provvedimenti concreti finalizzati a sostenere le attività commerciali e artigiane che sono state obbligate alla chiusura a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Dopo l’del pagamento della TARI per il periodo di chiusura, continuandoscia dell’ aiuto all’imprenditoria, la Giunta Comunale... L'articolopubblicitàpuoi vederlo su: Tvio Trapani.

Il Consiglio comunale di Trapani ha approvato la delibera avente ad oggetto: «Prime misure urgenti in materia di Tributi locali. Differimento per l'anno 2020 dei termini di versamento della Tosap, del ...