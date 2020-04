La morte di Mussolini e Claretta Petacci (Di martedì 28 aprile 2020) Esattamente 75 anni fa furono uccisi dai partigiani a Giulino di Mezzegra, in provincia di Como, di fronte al muro di questo cancello Leggi su ilpost Il post di lutto di Fiamma Tricolore per l’anniversario della morte di Mussolini (Di martedì 28 aprile 2020) Esattamente 75 anni fa furono uccisi dai partigiani a Giulino di Mezzegra, in provincia di Como, di fronte al muro di questo cancello

fairybloom1 : RT @EPalazzotto: Fu arrestato da Mussolini e poi imprigionato. Ma quelle carceri non hanno spento la forza del suo pensiero libero, comunis… - FulvioAlbanese : RT @Shlomo_75: Oggi festeggio due volte. È il mio #compleanno. 45 anni. Ed è l'anniversario della morte di Mussolini per mano dei partigian… - KatiaC_1979 : RT @perlarara7: Il giorno in cui fu ucciso #Mussolini Accadde il #28aprile 1945, e non a piazzale Loreto: la storia di quel giorno. https… - dimitriluinetti : RT @Shlomo_75: Oggi festeggio due volte. È il mio #compleanno. 45 anni. Ed è l'anniversario della morte di Mussolini per mano dei partigian… - TorazziAlberto : È un documento agghiacciante.. certo Mussolini aveva tradito causando la guerra civile e come responsabile politico… -