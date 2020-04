Dottoressa suicida: affetta da Covid19 non poteva tornare dai suoi pazienti (Di martedì 28 aprile 2020) Una Dottoressa di 49 anni in Virgina si è tolta la vita perché le era stato vietato di tornare a lavoro dopo aver contratto il Coronavirus. Lorna M. Breen (fonte Instagram @reinita crosa)Una vicenda molto triste e malinconica quella di una Dottoressa della Virginia che si è tolta la vita perché, affetta dal Coronavirus, non poteva tornare al suo lavoro. Il fatto è avvenuto nella sua casa di famiglia e la donna si chiamava Lorna M.Breen. La Dottoressa aveva sacrificato la sua intera esistenza per quel lavoro. Con l’emergenza Lorna era in prima linea presso il pronto soccorso del New York Presbyterian Allen Hospital. Stacanovista e dedita al suo lavoro in queste settimane non si era mai fermata. Fino al responso degli esami del sangue: anche lei aveva contratto il virus. Quindi era stata messa a riposo a casa fino a quando non ... Leggi su chenews Morta suicida la dottoressa che curava i malati di Coronavirus. Il padre : “Era un’eroina”

