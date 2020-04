celestinoceles7 : RT @piersar62: @marcomerlino19 @432wps @Xevious_Xevious @ulixtulix @BarbaraRaval @claudio_2022 @EVDeMat @StarlightRevo @melannas @ierogamos… - PaolinaPitty : RT @ilmessaggeroit: Covid-19, Ricciardi: «Il virus al sole a 24° e con alta umidità scompare in due minuti» - Bob6Rock : RT @ilmessaggeroit: Covid-19, Ricciardi: «Il virus al sole a 24° e con alta umidità scompare in due minuti» - marinellapastor : RT @51inif: Covid-19, Ricciardi: «Il virus al sole a 24° e con alta umidità scompare in due minuti» ?? ?@WRicciardi? - Eib63 : RT @ilmessaggeroit: Covid-19, Ricciardi: «Il virus al sole a 24° e con alta umidità scompare in due minuti» -

Covid Ricciardi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Covid Ricciardi