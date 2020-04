Coronavirus, Cartabia: “Costituzione è bussola per navigare nel mare aperto delle crisi. Non contempla diritto speciale per tempi eccezionali” (Di martedì 28 aprile 2020) La Costituzione è “la bussola” che il legislatore e le istituzioni in generale devono considerare per affrontare l’emergenza in tutte le sue fasi, da quella più critica al ritorno graduale alla normalità. E’ questo il cuore della relazione della presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia, sull’attività della Corte costituzionale nel 2019, in cui si possono leggere le principali linee di tendenza della giurisprudenza costituzionale. “La Costituzione”, ha spiegato Cartabia, “non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per ‘navigare per l’alto mare aperto’ nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Cartabia : “Serve leale collaborazione per affrontare emergenza”

Coronavirus - guarita la presidente della Consulta Marta Cartabia

