Addio mega aeroporti | l' Asia frena lo sviluppo di nuovi Hub

(Di martedì 28 aprile 2020) La pandemia di Coronavirus sta provocando una vera e propria rivoluzione nel settore del trasporto aereo, non soltanto per la messa a terra di intere flotte, ma anche nei sistemi aeroportuali di mezzo mondo. Questi si stanno trasformando rivedendo al ribasso i loro programmi die abbandonando per almeno un quinquennio il sistema Hub & Spoke, basato suscali dai quali si diramano collegamenti a corto raggio e reti auto-ferroviarie, per abbracciare il sistema Point to Point, più flessibile e adatto ai ridotti flussi di passeggeri e alle maggiori necessità di separazione tra le persone. Del resto la caratteristica degliche più preoccupa oggi è quella di essere in genere posti molto affollati. In, dove più che in altre parti del mondo si stavano costruendoscali, gli effetti della pandemia hanno quindi ...