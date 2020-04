Wonder Woman 1984 e Tenet non usciranno in streaming, parola di Warner Bros. (Di lunedì 27 aprile 2020) Warner Bros. ha affermato di voler rilasciare i due titoli Wonder Woman 1984 e Tenet nelle sale cinematografiche e non in streaming, nonostante lo stop subito per via dell'emergenza sanitaria globale. Il settore cinematografico si è scontrato con notevoli problemi a causa delle restrizioni che hanno paralizzato il mondo causando numerosi ritardi sulle uscite e molte uscite in streaming, ma Warner Bros. ha confermato che Wonder Woman 1984 e Tenet, due titoli molto attesi, usciranno solo nei cinema. A marzo, è trapelato un rapporto in cui si affermava che Wonder Woman 1984 poteva potenzialmente passare direttamente allo streaming, ma Warner Bros. ha prontamente smentito la notizia, sottolineando che il cinecomic DC con Gal Gadot arriverà esclusivamente nelle sale cinematografiche. In nuove dichiarazioni a The Hollywood Reporter, il CEO dello studio Ann ... Leggi su movieplayer Wonder Woman 1984 : svelato il rating del film con Gal Gadot

Wonder Woman si scontra con Captain Marvel in una super fanart

Connie Nielsen teme un nuovo slittamento per Wonder Woman 1984 (Di lunedì 27 aprile 2020). ha affermato di voler rilasciare i due titolinelle sale cinematografiche e non in, nonostante lo stop subito per via dell'emergenza sanitaria globale. Il settore cinematografico si è scontrato con notevoli problemi a causa delle restrizioni che hanno paralizzato il mondo causando numerosi ritardi sulle uscite e molte uscite in, ma. ha confermato che, due titoli molto attesi,solo nei cinema. A marzo, è trapelato un rapporto in cui si affermava chepoteva potenzialmente passare direttamente allo, ma. ha prontamente smentito la notizia, sottolineando che il cinecomic DC con Gal Gadot arriverà esclusivamente nelle sale cinematografiche. In nuove dichiarazioni a The Hollywood Reporter, il CEO dello studio Ann ...

andreavantini90 : RT @UniMoviesBlog: #WarnerBros conferma: #Tenet e #WonderWoman1984 non usciranno in streaming - cinemaniaco_fb : ?????????????? Wonder Woman 1984 e Tenet non usciranno in streaming, parola di Warner Bros. - UniMoviesBlog : #WarnerBros conferma: #Tenet e #WonderWoman1984 non usciranno in streaming - latascadestra : @cla_rity ?? Tu sei la Wonder Woman! ?? - Cr1st14nM3s14n0 : E chi se lo immaginava che wonder woman lavorava per Minenna? -

Ultime Notizie dalla rete : Wonder Woman Wonder Woman 1984 e Tenet non usciranno in streaming, parola di Warner Bros. Movieplayer.it Warner Bros conferma: Tenet e Wonder Woman 1984 non usciranno in streaming

La Warner Bros. cerca di affrontare il difficile momento causato dal Coronavirus confermando l'uscita nelle sale di alcuni film, tra cui Tenet e Wonder ...

Wonder Woman 1984 e Tenet non usciranno in streaming, parola di Warner Bros.

Warner Bros. ha affermato di voler rilasciare i due titoli Wonder Woman 1984 e Tenet nelle sale cinematografiche e non in streaming, nonostante lo stop subito per via dell'emergenza sanitaria globale.

La Warner Bros. cerca di affrontare il difficile momento causato dal Coronavirus confermando l'uscita nelle sale di alcuni film, tra cui Tenet e Wonder ...Warner Bros. ha affermato di voler rilasciare i due titoli Wonder Woman 1984 e Tenet nelle sale cinematografiche e non in streaming, nonostante lo stop subito per via dell'emergenza sanitaria globale.