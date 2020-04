Uomini e Donne, versione classica in onda dal 4 maggio: ecco come sarà la trasmissione (Di lunedì 27 aprile 2020) Il format classico di Uomini e Donne tornerà in onda dal 4 maggio, ecco come sarà all’inizio il programma La versione classica di Uomini e Donne tornerà in onda da lunedì 4 maggio. Da settimane il format del programma è cambiato a causa dell’emergenze Coronavirus. Gemma Galgani e Giovanna Abate sono state le protagoniste della versione digitale di Uomini e Donne, hanno infatti avuto la possibilità di continuare a conoscere i loro corteggiatori attraverso la scrittura. Ieri sera Giuseppe Conte ha ufficializzato che la Fase 2 del Coronavirus inizierà il 4 maggio, pian piano e con le dovute precauzioni si tornerà alla normalità. Uomini e Donne tornerà in onda da lunedì, ma all’inizio ci saranno delle restrizioni. come sarà la trasmissione? Stando a ... Leggi su nonsolo.tv Uomini e Donne - anticipazioni di oggi 27 aprile 2020 : Tina fa piangere Gemma

