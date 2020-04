Trono Over, Pamela Barretta furiosa dopo le critiche: “Poverette” (Di lunedì 27 aprile 2020) Pamela Barretta di Uomini e Donne Over sbotta dopo le critiche: “Sono delle pOverette” Pamela Barretta, in questi ultimi giorni, ha fatto molto discutere sui social per alcune affermazioni fatte sul suo ex fidanzato Enzo Capo. E da quel momento la dama del Trono Over di Uomini e Donne è stata presa un po’ di mira da alcuni hater, i quali non hanno mai perso occasione per fare delle critiche sul suo carattere o sul suo aspetto fisico. E proprio a tal proposito una sua fan, tra i tanti commenti scritti sotto un suo selfie pubblicato su instagram, ha colto l’occasione per dirle: “Il mondo è pieno di cattiveria…Ma perchè molte donne hanno difficoltà a fare i complimenti a un’altra donna? “ Un commento che non è sfuggito agli occhi attenti dell’ex fidanzata di Enzo Capo, la quale ha voluto risponderle ... Leggi su lanostratv Trono Over | Dama contro Maria De Filippi : “Si diverte con il bullismo”

Angela Di Iorio ex dama del Trono Over si scaglia contro Maria De Filippi : “Lei si diverte sul bullismo”

Le accuse di un’ex dama del trono over a Maria de Filippi : “Si diverte sul bullismo che fanno sulle persone anziane” (Di lunedì 27 aprile 2020)di Uomini e Donnesbottale: “Sono delle pette”, in questi ultimi giorni, ha fatto molto discutere sui social per alcune affermazioni fatte sul suo ex fidanzato Enzo Capo. E da quel momento la dama deldi Uomini e Donne è stata presa un po’ di mira da alcuni hater, i quali non hanno mai perso occasione per fare dellesul suo carattere o sul suo aspetto fisico. E proprio a tal proposito una sua fan, tra i tanti commenti scritti sotto un suo selfie pubblicato su instagram, ha colto l’occasione per dirle: “Il mondo è pieno di cattiveria…Ma perchè molte donne hanno difficoltà a fare i complimenti a un’altra donna? “ Un commento che non è sfuggito agli occhi attenti dell’ex fidanzata di Enzo Capo, la quale ha voluto risponderle ...

Deliriously_ : Ma è vera questa cosa? Dal 4 maggio ritorna anche la versione classica di #uominiedonne (spero il trono over). - Spino_1993 : @Manuel_Real_Off Il programma va bene solo per il trono over. Fossi nella redazione, avrei tenuto il trono virtuale… - infoitcultura : Trono Over, grave lutto per Salvio e Luisa: “Tanta rabbia”, lo sfogo - giuliizubani : @grebordeaux tranne nel trono over, li sono dalla sua parte?? - infoitcultura : ‘Trono over’, nota ex dama contro il programma: “Sembra tutto pilotato, Maria De Filippi ride del bullismo fatto al… -