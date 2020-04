Trasporti | un’idea per limitare il contagio tra i lavoratori nella Fase due

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 aprile 2020) C'è una strada sensata che può ridurre l'affollamento sui mezzi pubblici e, al contempo, non vanificare gli sforzi delle aziende per mettere in sicurezza e sanificare i loro ambienti. Un investimento supplementare, capace di ridurre ulteriormente il rischio diin fabbriche e uffici e, in parallelo, fare un favore a tutta la collettività, alleggerendo gli intasamenti sulle banchine nelle ore di punta. Si tratta di provvedere a navette che portino i dipendenti fino alla sede in cui devono lavorare, prevedendo una serie di tappe in snodi principali che evitino loro di salire su tram, autobus e metropolitane. Magari con fermate presso grandi parcheggi di scambio, così chi proprio deve usare la macchina non ha difficoltà a lasciarla in un posto sicuro in pochi minuti. Oppure, d'altronde l'itinerario è flessibile e personalizzabile in ogni ...